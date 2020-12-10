Все больше регионов России включаются в масштабную вакцинацию от COVID-19

В числе первых вакцину получают учителя и врачи

На Дальнем Востоке началась масштабная вакцинация от Covid-19. Накануне партия в 500 доз препарата "Спутник V" была доставлена в Приморье. По всей стране прививки уже делают тем, кто находится в особой группе риска. Продолжаются и пострегистрационные испытания других отечественных вакцин.

С 8 утра и до 8 вечера, без перерывов на обед и выходных, в столичных поликлиниках ведут прием желающих привиться от новой коронавирусной инфекции. В Москве одними из первых бесплатную вакцинацию проходят те, кто по долгу службы ежедневно контактирует с большим количеством людей и рискует заразиться на работе - врачи, учителя, сотрудники социальных служб, передает "ТВ Центр".

Вакцинация сейчас единственный безопасный способ сформировать иммунитет к Covid-19 . В отличие от влияния на организм самого коронавируса, последствия которого непредсказуемы, иммунный ответ на вакцину запрограммирован и уже проверен на десятках тысяч людей.

Иммунитет к коронавирусной инфекции у большинства начинает вырабатываться уже после первой прививки. Спустя ровно три недели необходимо будет ввести второй компонент. Повторная прививка должна обеспечить организм более надёжной и длительной защитой. На практике такой выработанный иммунитет оказывается сильнее, чем даже у тех, кто переболел коронавирусом. Конечно, если в период выработки антител не пренебрегать простейшими рекомендациями, стандартными при любой вакцинации.

"Мы очень бы хотели и рекомендовали всем - вакцинируемым и не только - всем жителям соблюдать более здоровый образ жизни и тем более в период, когда у нас идёт формирование иммунитета. Что касается алкоголя, мы и при вакцинации не рекомендуем злоупотреблять - потому что это снижает формирование качественного иммунитета", - рассказала главный врач городской поликлиники №2 Департамента здравоохранения Москвы Наталья Шиндряева.

Из противопоказаний к вакцинации: острые респираторные инфекции, беременность, а также возраст - до 18 лет. Впрочем, тем, кому за 60, пока прививки тоже не ставят. Но уже в конце декабря запланирован старт вакцинации в группе риска по возрасту - препаратом "ЭпиВакКорона", разработанным Государственным научным центром "Вектор".

В числе первых - и военнослужащие: медицинские сотрудники, работающие в ковидных госпиталях, командный состав и дежурные соединения. Но, несмотря на доказанную эффективность препарата "Спутник - V", превысившую в большинстве случаев 90 процентов, сбрасывать маски и пренебрегать мерами безопасности рано. Полностью взять вирус под контроль, говорят учёные, можно будет, только если у 80 процентов населения будет к нему иммунитет.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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