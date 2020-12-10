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США поставили антирекорд по смертности от COVID-19

12:02
  • четверг
  • 10 декабря 2020

За сутки - более трех тысяч летальных исходов

Число случаев коронавируса в мире превысило 68 миллионов 800 тысяч человек. Наиболее тревожная ситуация в США. В стране зафиксировано рекордное количество смертей. За сутки скончались более трёх тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".
Меркель: коронавирус поменял баланс сил в мировой экономике

Печальная статистика и в Германии. На фоне роста заболеваемости и числа летальных исходов, Ангела Меркель заявила о возможных новых ограничениях. По словам канцлера, школьникам следует остаться на дома до 10 января, а туристам - отказаться от поездок.

Власти Чехии продлили режим чрезвычайной ситуации ещё на две недели. Мера вызвала недовольство граждан, а главе Минздрава даже начали поступать угрозы. Полиции пришлось взять его под охрану.

А в Албании прошли массовые акции протеста из-за убийства правоохранителем нарушителя карантина. Митингующие забросали здание МВД камнями и поджигали рождественские ёлки. Двое полицейских и журналист получили лёгкие ранения.

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