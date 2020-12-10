Российские медики оказывают помощь жителям Карабаха

Кроме того, продолжается разминирование территорий

В Нагорном Карабахе российские военные медики помогли еще 42-м местным жителям. А всего с начала гуманитарной миссии врачи осмотрели более 360 пациентов, передает "ТВ Центр".

В Степанакерте к работе приступил полевой госпиталь. В нем есть вся необходимая техника для качественного обследования и лечения. Вторая больница скоро заработает в Мардакерте.

Российские миротворцы помогли вернуть домой более 36 тысяч человек, возобновил работу общественный транспорт, открылись медицинские и образовательные учреждения. Во многие дома вновь пришло тепло и свет. Продолжается разминирование территорий - от взрывоопасных предметов очищен 71 гектар.

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