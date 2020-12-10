Путин и Мишустин поздравили телеканал RT с 15-летием

По словам президента, RT — это голос, которому доверяют и который уважают

15 лет в эфире. 10 декабря юбилей отмечает телеканал RT. В 2005 году он начинал с круглосуточного англоязычного вещания, теперь же это крупный информационный холдинг, объединивший 8 новостных и документальных каналов на шести языках, видеоагентство RUPTLY и онлайн-порталы.

Еженедельно канал смотрят 100 миллионов человек в 47 странах мира. Собственные студии работают в Вашингтоне, Париже и Лондоне. В этом году RT первым в мире среди новостных каналов преодолел отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube, опередив таких тяжеловесов, как BBC, CNN и Euronews, и получил сотни международных наград за свою деятельность. Поздравления коллективу выразил Владимир Путин. Президент отметил: RT - это голос нашей страны, который неизменно пользуется доверием и уважением.

"Успех канала заключается как раз в том, что он следует универсальным законам честной, профессиональной и свободной журналистики. А ей исторически присуще неприятие любой информационной монополии, цензуры или стремления присвоить себе право истины в последней инстанции. И потому неслучайно, что канал плодотворно сотрудничает с настоящими звездами мировой политики, общественными деятелями, представителями средств массовой информации из разных государств мира. Вы не боитесь задавать неудобные вопросы. Даете площадку для острой дискуссии для разных, порой неудобных, точек зрения. Предоставляете своей многонациональной аудитории самые свежие, актуальные, объективные факты о том, что происходит в России и в мире", - отметил Путин.

RT открыл современную Россию миллионам людей во всем мире - об этом в своем поздравлении говорил Михаил Мишустин. Большой интерес, по его словам, вызывают репортажи канала из горячих точек, острые сюжеты, расследования и интервью, и очень важно, что канал представляет разные мнения на политические события в стране и мире.

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