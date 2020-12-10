Гордость и упрямство: переговоры о соглашении по Brexit вновь провалились

Что мешает сторонам прийти к компромиссу и какова судьба торговых отношений?

Договориться снова не удалось. Лондон и Брюссель так и не смогли прийти к общему соглашению по Brexit. Итогом трёхчасовых переговоров между британским премьером Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйн стал лишь новый срок для принятия решения.

Главы Еврокомиссии и британской дипломатии подчёркнуто вежливы и любезны. За встречей в Брюсселе следит вся Европа.

Борис Джонсон и Урсула Фон дер Ляйен снимают маски всего на десять секунд – для протокольного фото. И идут на рабочий ужин. Но дистанция между Лондоном и Брюсселем вот-вот станет пропастью. Три часа переговоров – попыток найти компромисс по новому формату отношений после "Брексита" – результата не дали. Никаких заявлений для прессы. Глава британского МИД молча покидает Брюссель. Госпожа Фон дер Ляйен констатирует провал:

"У нас состоялась живая и интересная дискуссия о состоянии дел по нерешённым вопросам. Мы понимаем позиции друг друга. Они остаются разными. Команды должны немедленно собраться снова, чтобы попытаться решить эти проблемы. Мы найдём решение к концу выходных".

Для согласования новых условий торговли и сотрудничества между Британией и Евросоюзом остаётся менее месяца. 31 декабря завершается так называемый переходный период, в течение которого Лондон, уже покинувший ЕС, остаётся частью общеевропейского экономического пространства. После упорных прений стороны смогли договориться о торговом статусе Северной Ирландии. Но вот вопросы рыболовства в британских водах, обеспечения равной конкуренции для британских и европейских компаний, а также и о роли Европейского суда стали камнем преткновения. "Никаких компромиссов", – говорит Борис Джонсон. 27 государств ЕС также готовы жить без сделки – парирует один из главных европейских лидеров Ангела Меркель.

"Шанс на сделку ещё остаётся. Мы работаем над этим. Но мы готовы к сценарию, при котором мы не сможем принять условия британцев и не достигнем соглашения", - заявила федеральный канцлер Германии.

Британская гордость и немецкое упрямство – пишут европейские СМИ. Однако, если к Новому году соглашение не будет достигнуто, многомиллиардную на сегодняшний день торговлю придётся вести по общим правилам Всемирной торговой организации – с применением всех пошлин и квот. А это будет плохим подарком и без того ослабленной европейской экономике.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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