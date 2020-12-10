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Взрыв космического корабля Маска попал на видео

12:21
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Названа причина инцидента

Прототип американского космического корабля для полётов на Марс - Starship - взорвался во время испытаний. Трансляцию происходящего вела компания-разработчик SpaceX, передает "ТВ Центр".
Маска порадовали испытания взорвавшегося Starship

Аппарат запустили с полигона в Техасе. Он поднялся на высоту 12 с половиной километров и начал планируемый спуск, но при посадке на стартовую площадку раздался взрыв.

На своей странице в социальной сети основатель компании Илон Маск объяснил: это случилось из-за низкого давления в топливном баке во время приземления, из-за чего скорость при посадке была высокой. В то же время он отметил, что все важные данные получены и, несмотря на инцидент, назвал испытания успешными.

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