Взрыв космического корабля Маска попал на видео

Названа причина инцидента

Прототип американского космического корабля для полётов на Марс - Starship - взорвался во время испытаний. Трансляцию происходящего вела компания-разработчик SpaceX, передает "ТВ Центр".

Аппарат запустили с полигона в Техасе. Он поднялся на высоту 12 с половиной километров и начал планируемый спуск, но при посадке на стартовую площадку раздался взрыв.

На своей странице в социальной сети основатель компании Илон Маск объяснил: это случилось из-за низкого давления в топливном баке во время приземления, из-за чего скорость при посадке была высокой. В то же время он отметил, что все важные данные получены и, несмотря на инцидент, назвал испытания успешными.

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