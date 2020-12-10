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В Петербурге стартовал форум "Арктика: настоящее и будущее"

14:56
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Часть мероприятий перенесена в онлайн

Стратегию развития Арктической зоны на ближайшие 15 лет обсуждают в четверг в Санкт-Петербурге. Там стартовал международный форум "Арктика: настоящее и будущее", сообщает "ТВ Центр".

Из-за пандемии часть мероприятий проходит в онлайн-формате. Участвуют представители власти и бизнеса, а также исследователи. Запланировано три десятка дискуссий. Поговорят в том числе об освоении и цифровизации Арктики, а также - увеличении объема перевозок по Северному морскому пути.

Помимо деловой программы, на форуме открыта масштабная выставка. На площади две тысячи квадратных метров свои последние разработки представили российские компании, которые работают в Арктике.

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Форум "Арктика: настоящее и будущее"
Форум "Арктика: настоящее и будущее"
Форум "Арктика: настоящее и будущее"
Форум "Арктика: настоящее и будущее"
Форум "Арктика: настоящее и будущее"
Форум "Арктика: настоящее и будущее"
Форум "Арктика: настоящее и будущее"
Форум "Арктика: настоящее и будущее"
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