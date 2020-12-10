Лукашенко разрешил иностранцам въезжать в Белоруссию с российской визой

А белорусская виза действует на территории России

Иностранцы, получившие российскую визу, теперь смогут въезжать в Белоруссию. Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Россией о взаимном признании виз. Соглашение касается въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран - участников Союзного государства.

Министры иностранных дел России и Белоруссии подписали соглашение о взаимном признании виз 19 июня в Минске. В документе отмечается, что граждане третьих государств с действующей визой одной страны смогут свободно въезжать на территорию другой страны в течение срока действия визы. Российско-белорусскую границу они могут пересекать по железной дороге, на самолете и по основным автомобильным трассам, сказано в опубликованном на национальном правовом интернет-портале документе.

В конце октября – начале ноября закон о ратификации соглашения приняли нижняя и верхняя палаты белорусского парламента. После подписания документа президентом Белоруссии он вступает в силу.

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