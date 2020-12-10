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Мужчина с топором повредил 12 машин на парковке под Москвой

10:00
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Его взяли под стражу

Сотрудники полиции МУ МВД "Щелковское" задержали мужчину, который топором повредил стекла 12 машин на парковке торгового центра в Подмосковье.

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Инцидент произошел на Пролетарском проспекте. Подозреваемый крушил машины из хулиганских побуждений. 

"Оперативно прибывшие сотрудники полиции задержали правонарушителя на месте преступления", - рассказала РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Хулигана взяли под стражу. 

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