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Домогаров оправдался за спор с получающим 15 тысяч подписчиком

10:42
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Актер призвал людей менять свою жизнь

Александр Домогаров объяснил, почему резко отреагировал на комментарии в Сети относительно судьбы Михаила Ефремова и других артистов. Актер даже вступил с ним в спор.

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Несколько месяцев назад Домогаров повздорил с мужчиной, прокомментировавшим в Сети один из постов о Михаиле Ефремове. "Он писал, что получает всю жизнь 15 000 рублей, хотя с высшим образованием. А мы, шуты, деньги лопатой гребем. Я тогда отвечал, что, наверное, не подфартило человеку", - рассказал актер.

Домогаров признался, что его поразило количество озлобленных людей, готовых осудить Ефремова за его поступки. Артист отметил, что и сам когда-то перебивался с копейки на копейку, но в один день задался вопросом, что он сделал для того, чтобы изменить свое положение. Актер пришел к выводу, что не предпринял ничего, чтобы хоть как-то улучшить свою жизнь.

Он добавил, что люди должны научиться анализировать свои поступки, тогда они смогут разобраться сами в себе и своих проблемах, передает МК.

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