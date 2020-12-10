За сутки в России коронавирусом заболели 27927 человек

Выздоровели 25877 человек
В России за минувшие сутки выявили еще 27927 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 2569126.
Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве заболели 6730 человек. В Подмосковье выявлен еще 1351 случай.
Выздоровели за сутки 25877 человек, в том числе в Москве - 5820. Скончались 562 заболевших, из них в столице - 74.
Всего с начала пандемии выздоровели 2033669 человек. Скончались 45280 заболевших.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"