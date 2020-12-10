ВМФ России проведет совместные маневры с кораблями НАТО

Учения пройдут у берегов Пакистана

Совместные учения со странами НАТО впервые за 10 лет проведут корабли российских Военно-морских сил. Маневры запланированы на февраль 2021 года, они пройдут у берегов Пакистана.

Подобные совместные учения в последний раз проводились в 2011 году. Тогда корабли ВМФ России действовали вместе с кораблями Североатлантического альянса у берегов Испании в рамках учений "Болд Монарх".

"В учении "АМАН-2021", кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики", - сообщили пресс-службе Черноморского флота.

В пресс-службе ЧФ добавили, что к маневрам подключатся также морские силы самообороны Японии, корабли Турции, Филиппин, Малайзии, Шри-Ланки и Индонезии. Российский флот представят фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.

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