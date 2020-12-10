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"Насилие — обязанность полиции": власти Петербурга оправдали избиение посетителей бара

10:59
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Силовики провели рейд по барам из "списка сопротивления"

В СМИ попало видео, на котором двое сотрудников полиции избили ногами и дубинками посетителя одного из баров Санкт-Петербурга. Ситуацию прокомментировал вице-губернатор города Евгений Елин.

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Инцидент произошёл в баре Commode на улице Рубинштейна, куда полицейские, сотрудники СКР, Росгвардии, Роспотребнадзора и комитета по контролю за имуществом пришли проверять соблюдение антикоронавирусных мер. В результате силовики положили посетителей заведения лицом в пол, а одного из них избили.

Вице-губернатор Елин отреагировал на произошедшее и заявил, что посетители и сотрудники бармена сами спровоцировали стражей правопорядка своими действиями. "Со стороны полиции насилие — это обязанность.  В силу законодательства они являются органами насилия. Насилие возможно только со стороны органов правопорядка", - уверен замглавы Петербурга.

Он добавил, что сотрудников полиции не выпускали из бара. "Жесткие силовые средства применялись только после того, как было оказано физическое воздействие на представителей органов власти. Сотрудников полиции и комитета по контролю за имуществом, которые были внутри, не выпускали", - рассказал Елин.

По итогам рейда было возбуждено два уголовных дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверяющие прошлись по барам, которые выразили несогласие с введенными властями ограничениями, передает КоммерсантЪ.

Ранее власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции среди горожан. С 30 декабря по 3 января заведения общепита будут закрыты. Многие рестораторы города не согласились с этими правилами и заявили, что откроются в новогоднюю ночь.

В ответ вице-губернатор Петербурга Евгений Елин пообещал, что власти проверят заведения с "карты сопротивления" на предмет возможных нарушений антикоронавирусных мер, но не будут совершать "резких, эмоциональных поступков".

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