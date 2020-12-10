"Коды Ньютона" проданы на аукционе Sotheby's за 380 тысяч фунтов

Английский физик разгадывал тайну египетских пирамид

Рукописи английского физика Исаака Ньютона проданы на аукционе Sotheby's почти за 380 тысяч фунтов стерлингов. Эти заметки относятся к попыткам знаменитого британца разгадать секретные коды пирамид Гизы – Ньютон считал, что в их размерах скрыт ключ к разгадке великих тайн.

"Рукописи Ньютона затрагивают много аспектов его программы исследований - от гравитации до Апокалипсиса, они - исключительная редкость на рынке. Эти неопубликованные заметки, хотя и фрагментарные и поврежденные огнем, представляют большой интерес", - говорится в описании лота. Поясняется, что бумаги были повреждены, когда пес Ньютона по кличке Даймон запрыгнул на стол и опрокинул свечу.

Ньютон считал, что египетские пирамиды помогут ему прийти к пониманию библейских пророчеств. Ученый также надеялся, что они помогут в доказательстве его теории тяготения.

Оценочная стоимость лота составляла 280-400 тысяч фунтов стерлингов. Рукописи ушли с молотка за 378 тысяч. Кто стал новым владельцем "кодов Ньютона", не сообщается.

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