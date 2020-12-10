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"Коды Ньютона" проданы на аукционе Sotheby's за 380 тысяч фунтов

11:00
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Английский физик разгадывал тайну египетских пирамид

Рукописи английского физика Исаака Ньютона проданы на аукционе Sotheby's почти за 380 тысяч фунтов стерлингов. Эти заметки относятся к попыткам знаменитого британца разгадать секретные коды пирамид Гизы – Ньютон считал, что в их размерах скрыт ключ к разгадке великих тайн.
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"Рукописи Ньютона затрагивают много аспектов его программы исследований - от гравитации до Апокалипсиса, они - исключительная редкость на рынке. Эти неопубликованные заметки, хотя и фрагментарные и поврежденные огнем, представляют большой интерес", - говорится в описании лота. Поясняется, что бумаги были повреждены, когда пес Ньютона по кличке Даймон запрыгнул на стол и опрокинул свечу.

Ньютон считал, что египетские пирамиды помогут ему прийти к пониманию библейских пророчеств. Ученый также надеялся, что они помогут в доказательстве его теории тяготения.

Оценочная стоимость лота составляла 280-400 тысяч фунтов стерлингов. Рукописи ушли с молотка за 378 тысяч. Кто стал новым владельцем "кодов Ньютона", не сообщается.

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