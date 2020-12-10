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Музей "Дорога памяти" признан лучшим образовательным проектом года

12:28
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Там можно увидеть исторические экспонаты времён войны

Музей "Дорога памяти" Министерства обороны признан лучшим образовательным проектом года. Торжественная церемония награждения состоялась в ходе Всероссийского патриотического форума, который проходит в Москве на Поклонной горе.

Музей "Дорога памяти" - часть храмового комплекса, возведённого в честь 75-летия Великой Победы. Там можно увидеть исторические экспонаты времён войны. Центральное место занимает мультимедийная галерея. В ней - более 30 миллионов фотографий тех, кто сражался за Родину. Главная задача музея - увековечение памяти участников войны, передает "ТВ Центр".

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