"Активный гражданин" открыл голосование о развитии волонтерского движения — Сергунина

Горожане сами выберут приоритетные каналы информирования
В проекте "Активный гражданин" стартовало новое голосование, посвященное развитию в Москве волонтерского движения. Жители столицы смогут выбрать приоритетные направления развития добровольческой деятельности и наиболее удобные каналы для получения информации о волонтерских акциях и мероприятиях. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
"Приглашаем москвичей поделиться своим мнением о приоритетных направлениях добровольчества, а также выбрать самые удобные каналы информирования о городских волонтерских программах", - сказала она.
Участникам голосования предложат ответить на два вопроса. Для начала нужно будет определить важнейшие направления развития добровольческой деятельности из следующих вариантов: социальное, патриотическое, культурное, событийное, спортивное, донорство, медицина и здравоохранение, медиаволонтерство.
Далее необходимо выбрать предпочтительные каналы публикации информации о добровольческой деятельности. Среди вариантов — портал mos.ru, телевидение, радио, печатные СМИ, социальные сети, СМС-уведомления и сообщения в мессенджерах.
В каждом из двух вопросов можно выбрать до четырех вариантов ответа или же предложить свой.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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