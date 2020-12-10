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"Активный гражданин" открыл голосование о развитии волонтерского движения — Сергунина

11:27
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Горожане сами выберут приоритетные каналы информирования

В проекте "Активный гражданин" стартовало новое голосование, посвященное развитию в Москве волонтерского движения. Жители столицы смогут выбрать приоритетные направления развития добровольческой деятельности и наиболее удобные каналы для получения информации о волонтерских акциях и мероприятиях. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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"Приглашаем москвичей поделиться своим мнением о приоритетных направлениях добровольчества, а также выбрать самые удобные каналы информирования о городских волонтерских программах", - сказала она.

Участникам голосования предложат ответить на два вопроса. Для начала нужно будет определить важнейшие направления развития добровольческой деятельности из следующих вариантов: социальное, патриотическое, культурное, событийное, спортивное, донорство, медицина и здравоохранение, медиаволонтерство.

Далее необходимо выбрать предпочтительные каналы публикации информации о добровольческой деятельности. Среди вариантов — портал mos.ru, телевидение, радио, печатные СМИ, социальные сети, СМС-уведомления и сообщения в мессенджерах.

В каждом из двух вопросов можно выбрать до четырех вариантов ответа или же предложить свой.

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