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Депутат МГД Русецкая: 500 млн руб. на ремонт библиотек добавлены в проект бюджета столицы

11:37
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Библиотеки превращаются в точки притяжения

Депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая сказала, что в проект бюджета столицы добавили 500 млн руб. на развитие библиотек. Это было сделано по инициативе депутатов фракции "Единая Россия" и объединения "Моя Москва". 
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"Сегодня в план ремонта входит 49 библиотек, в 27 зданиях требуется капитальный ремонт. Это значит, что дальше терпеть уже нельзя, косметическими переменами не обойдешься. Адреса таких библиотек есть в каждом административном округе Москвы. Это особенно важно для спальных районов Москвы, таких, как мое родное Чертаново. В спальных районах нет театров, концертных залов, картинных галерей. Библиотека является одним из немногих мест, где можно прикоснуться к культурной жизни", - цитирует Русецкую агентство "Москва". 

По ее словам, дополнительное финансирование позволит полностью отремонтировать помещения библиотек. Тысячи москвичей смогут учиться, развиваться и заниматься хобби рядом с домом.  

За последние два года 113 библиотек стали библиоцентрами, говорит депутат. Они перестали быть скучными бюджетными учреждениями и превратились в современные площадки, где люди контактируют с искусством, культурой, литературой и творчеством. 

За последние годы поход в библиотеку стал модным. "У них благодарная аудитория, люди, которые ходят в библиотеки на занятия, лекции, привлекают друзей, близких к культурному досугу. Бросать эту работу на полпути нельзя", - заявила Маргарита Русецкая. 

Библиотеки дают возможность бесплатно читать книги, общаться с авторами и обсуждать разные темы. Сегодня все эти мероприятия перешли в онлайн из-за ситуации с коронавирусом, но со временем, уверена депутат, читатели вернуться в библиотеки. 

"Нелюбовь детей к чтению - это живучий стереотип, но он касается далеко не всех. Современная литература, в том числе, детская - это потрясающий мир, он интересен детям. В России работают издательства, которые печатают и переводную литературу, переиздают детскую классику и печатают современных русских писателей. Российская детская иллюстрация переживает сейчас настоящий расцвет. Но, отмечу, все родители сходятся во мнениях, что хорошо изданная детская литература - это дорого. Библиотека дает возможность семьям пользоваться книгами бесплатно, фонды московских библиотек велики и постоянно обновляются", - рассказала Маргарита Русецкая. 

Ранее депутаты Мосгордумы приняли во втором чтении проект столичного бюджета на 2021 год и плановые параметры на трехлетний период с учетом поправок, касающихся социальных расходов. Бюджет города на следующий год является социально ориентированным: расходы на системы здравоохранения, образования, культуры, зарплаты бюджетникам, пособия и льготы составляют 56% расходов.  

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