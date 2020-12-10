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Васильев рассказал о влиянии пандемии и врачей на современную моду

12:22
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Медицина вносит коррективы в повседневный стиль модниц

Телеведущий Александр Васильев рассказал о трендовой вещи, которая стала актуальной благодаря пандемии коронавируса и врачам. Историк моды посоветовал обратить внимание на белые пальто, напоминающие медицинские халаты.

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Васильев отметил, что впервые такие пальто вошли в моду чуть больше ста лет назад – во времена Первой мировой войны. Тогда многие женщины ушли помогать врачам в госпиталях. В результате медицинские веяния просочились в повседневную моду.

"С тех пор самые непрактичные в мире белые пальто стали время от времени входить в тренды. Сегодня в сезоне 2020/21 медицина тоже очень сильно отражается на одежде, а белый цвет и пальто а-ля медицинский халат на пике моды", - отметил эксперт.

Нынешний сезон благоволит белым вещам. Этот цвет актуален, начиная с верхней одежды и обуви и заканчивая платьями – такие вещи освежают образ и делают его более легким и нарядным.

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