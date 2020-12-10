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Всемирный банк признал эффективность действий властей Москвы в борьбе с COVID-19

11:45
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Эксперты отметили грамотные меры по сдерживанию коронавируса в столице

Принятые московскими властями меры по борьбе с коронавирусом доказали свою эффективность. Строгие ограничительные меры, масштабное тестирование, укрепление потенциала больниц, начало проведения массовой вакцинации позволили сдержать распространение COVID-19 в городе, заявил директор представительства Всемирного банка в России Рено Селигманн.
Собянин: столица готова к более масштабной вакцинации от COVID-19

"Я хочу отметить решительные действия Москвы, департамента здравоохранения, и самое главное, - труд врачей и медицинских работников, на которых легла основная тяжесть в борьбе с пандемией коронавируса", - сказал Селигман на онлайн-форуме организаторов здравоохранения.

Начать масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции поручил Владимир Путин. Президент потребовал, чтобы в первую очередь прививками обеспечили группы риска. В Москве по поручению мэра столицы Сергея Собянина масштабная вакцинация началась 5 декабря.

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