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Визитку Путина оценили в 550 тысяч рублей

12:19
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Ее можно купить в Сети

Визитку Владимира Путина выставили на продажу. По словам продавца, Путин пользовался ею во время работы в петербургской мэрии. 
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"Оригинал. Состояние хорошее. С 2004 года лежала в кошельке", - говорится в объявлении на "Авито", передает РИА Новости.  

Владелица визитки просит за нее 550 тысяч рублей, но готова снизить сумму до 500. По словам женщины, карточку она получила в компании ЗАО КРОС, где работала. 

На визитке указана тогдашняя должность Владимира Путина - заместитель мэра по международным и внешнеэкономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии. Напомним, что в мэрии Петербурга Путин работал с 1991 по 1996 год.

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