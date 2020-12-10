Визитку Путина оценили в 550 тысяч рублей

Ее можно купить в Сети

Визитку Владимира Путина выставили на продажу. По словам продавца, Путин пользовался ею во время работы в петербургской мэрии.

"Оригинал. Состояние хорошее. С 2004 года лежала в кошельке", - говорится в объявлении на "Авито", передает РИА Новости.

Владелица визитки просит за нее 550 тысяч рублей, но готова снизить сумму до 500. По словам женщины, карточку она получила в компании ЗАО КРОС, где работала.

На визитке указана тогдашняя должность Владимира Путина - заместитель мэра по международным и внешнеэкономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии. Напомним, что в мэрии Петербурга Путин работал с 1991 по 1996 год.

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