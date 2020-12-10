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Лукашенко призвал уточнить план применения совместной с Россией группировки войск

12:00
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Это необходимо из-за действий НАТО у западных границ

План применения совместной российско-белорусской группировки войск необходимо актуализировать. Такая необходимость вызвана действиями НАТО у западных границ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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"Сегодня я хотел бы услышать, что нового в связи с переработанными документами и что предстоит нам еще сделать, если необходимо, потому что нагнетание обстановки идет", - сказал Лукашенко на встрече с министром обороны страны Виктором Хрениным и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Александром Вольфовичем.

Белорусский лидер подчеркнул, что Минск нисколько не "убаюкивают" заявления властей США и руководства НАТО о том, что маневры войск альянса у границ Белоруссии – просто "тренировка". Лукашенко подчеркнул, что обычно военные тренируются, имея перед собой определенную цель, передает агентство БелТА.

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