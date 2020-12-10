В США число умерших от COVID-19 за сутки достигло максимума за все время пандемии

Суточное число умерших из-за коронавируса превысило 3 тысячи человек

В Соединенных Штатах количество людей, умерших от последствий коронавируса за сутки, достигла максимума за все время с начала пандемии, сообщает The New York Times.

За прошедшие 24 часа от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 3 011 человек. Предыдущий пик был зафиксирован неделю назад – 3 декабря сообщалось о 2 879 летальных исходах. 15 апреля в течение 24 часов жертвами коронавируса стали 2 752 человека.

Исследователи из Университета Джорджа Хопкинса, которые ведут подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, заявили, что на сегодняшний день в США зарегистрировано более 15,3 млн случаев заражения, умерли 289 283 человека. Страна занимает по обоим показателям первое место в мире.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 68,8 миллионов человек, 1,57 миллиона из них скончались. В России выявлено 2,52 миллиона заболевших, более 44 тысяч пациентов скончались.

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