ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США число умерших от COVID-19 за сутки достигло максимума за все время пандемии

12:22
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Суточное число умерших из-за коронавируса превысило 3 тысячи человек

В Соединенных Штатах количество людей, умерших от последствий коронавируса за сутки, достигла максимума за все время с начала пандемии, сообщает The New York Times.
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 67,5 миллиона

За прошедшие 24 часа от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 3 011 человек. Предыдущий пик был зафиксирован неделю назад – 3 декабря сообщалось о 2 879 летальных исходах. 15 апреля в течение 24 часов жертвами коронавируса стали 2 752 человека.

Исследователи из Университета Джорджа Хопкинса, которые ведут подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, заявили, что на сегодняшний день в США зарегистрировано более 15,3 млн случаев заражения, умерли 289 283 человека. Страна занимает по обоим показателям первое место в мире.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 68,8 миллионов человек, 1,57 миллиона из них скончались. В России выявлено 2,52 миллиона заболевших, более 44 тысяч пациентов скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ситуация с коронавирусом в США
Ситуация с коронавирусом в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.