Жертвами пандемии стали почти 5 миллионов российских предприятий

Они не пережили первую волну

Порядка 4,5 миллионов предприятий малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей оказались банкротами из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она отметила, что первая волна пандемии серьезно ударила по бизнесу и экономике, а потому при подготовке ко второй волне власти учли все ошибки и внесли некоторые изменения, передает Россия24.

"Сложнейшая тема, которая изменила формат второй волны пандемии. Вы видите, что многие предприятия не закрыты в том числе магазины бытового обслуживания, ИП. Потому что первая волна принесла серьезнейшие потери в экономическом плане - 4,5 миллиона ИП, малых и средний предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, обанкротились. Прекратили свое существование", - заявила Москалькова.

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