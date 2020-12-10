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Сын Фриске и Шепелева попал на видео во время игры в теннис

12:51
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Скоро он будет играть лучше отца

Телеведущий Дмитрий Шепелев - большой поклонник тенниса. Он регулярно играет в Москве. Даже на Мальдивах он не захотел расставаться с ракеткой. 10 декабря шоумен выложил в Instagram видео, на котором он перебрасывается мячом со своим сыном Платоном.
Шепелев показал, как отдыхает с сыном на Мальдивах

"Пройдет еще пять лет и из "автомата", подающего мячи, я превращусь в "легкую добычу". Потому что сын талантливый мальчик. Очень", - написал Шепелев. 

Судя по опубликованным кадрам, семилетний Платон еще не очень уверенно бьет по мячу. В Москве он занимается с тренером, но пока не может составить конкуренцию отцу.  

Впрочем, Шепелеву и так есть с кем посоперничать. На Мальдивах он сыграл против профессиональной теннисистки Барбары Бонич. Во время игры спортсменка порвала струну ракетки. "Так я и войду в историю мирового тенниса. И все, что будет написано обо мне, сложится в одно пикантное предложение. "Порвал профессионалке струну". И все. Больше ничего и никому", - пошутил шоумен. 

Шепелев почти не показывает фото и видео с сыном, но на Мальдивах он немного отошел от своих правил. За последние дни он опубликовал уже два ролика, где мелькает сын покойной певицы Жанны Фриске. 

Кстати, отпуск у телеведущего уже закончился. Он прилетел в Москву и сделал селфи в пуховике.

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