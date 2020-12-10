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Путин призвал правозащитников заняться защитой персональных данных

14:49
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Президент выступил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека

Пандемия коронавируса подтолкнула общество к переосмыслению принципов социального общения и вывела на новый уровень отношения между государством и гражданином. Об этом заявил Владимир Путин, открывая заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
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Президент напомнил - в сложный период под девизом "Мы вместе" объединились представители практически всех уровней власти, волонтёры и некоммерческие организации. Люди были готовы не только участвовать в общей работе, но и стали предъявлять новые требования к государству, особенно в области здравоохранения и образования.

Владимир Путин напомнил - государство делает многое на благо граждан, но в любой системе бывают сбои. Поэтому работа правозащитных структур в этом направлении очень востребована, передает "ТВ Центр".

"Прошу вас уделить внимание и тому, как соблюдаются права людей в первичном, самом близком к людям звене здравоохранения, и продолжить мониторинг помощи, конечно, больным по графику, по планам, в том числе и, может быть, в первую очередь, онкологическим больным", — сказал глава государства.

Путин также призвал правозащитников заняться вопросами защиты персональных данных, которые очень беспокоят россиян.

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