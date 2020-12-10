Военные в Баку промаршировали перед Алиевым и Эрдоганом

В столице Азербайджана прошел военный парад

В Баку отметили окончание боевых действий в Нагорном Карабахе. В центре столицы прошел военный парад с участием 3 тысяч бойцов и военной техники. Как раз к мероприятию в азербайджанскую столицу с официальным визитом прибыл турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который вместе с Ильхамом Алиевым наблюдал за маршем на площади свободы.

Этот день власти Азербайджана очень хотят вписать в историю своей страны. Окончание боевых действий против непризнанного Нагорного Карабаха, который официальный Баку считает исконно своей территорией, по решению Ильхама Алиева должно стать национальным праздником. И в честь этого события Азербайджан проводит военный парад. Словно давая понять всем, кто победил в этом конфликте.

"Мы наблюдали политическую ситуацию в мире и видели, как международное право не работает. Сила становилась главным фактором. Международное право, резолюции Совбеза ООН оставались на бумаге. Военное решение конфликта становилось неизбежным", - заявил Алиев.

Торжественный марш по-восточному неторопливый. В нотах угадываются персидские мотивы. В строю солдаты и офицеры всех родов войск. Даже элитный спецназ. На площади "Свободы" - 3 тысячи человек и 150 единиц техники. Военные, кроме почетного караула и музыкантов, подчеркнуто не в парадных мундирах, а камуфляжах и разгрузочных жилетах. С орденами и медалями за участие в боевых действиях.

Танки, системы ПВО, артиллерия. Почти все образцы - российского производства. А это уже турецкие беспилотники "Байртракар". По словам военных экспертов, ударные дроны сыграли решающую роль в войне и обеспечили Азербайджану тактическое преимущество.

На улицах дома украшены флагами и портретами лидеров Азербайджана и Турции. Президенты двух стран наблюдают за парадом с трибуны. Реджеп Тайип Эрдоган, которому сегодня было адресовано много теплых слов от руководства Азербайджана за поддержку, прибыл в Баку накануне. С двухдневным официальным визитом. Специально - чтобы поздравить азербайджанцев с победой.

"Доблестная армия Азербайджана освободила свои территории во главе с Президентом Ильхамом Алиевым. Я поздравляю братский народ Азербайджана с победой. Сегодня в небе Карабаха развевается флаг Азербайджана. Мы с первого дня поддержали Азербайджан. Турция окажет поддержку Азербайджану по восстановлению Карабаха", - заявил Эрдоган.

Турецкие военные в парадном строю - уже не просто почетные гости или союзники. Анкара сегодня пытается воплотить заявленный президентом принцип - "две страны, один народ", "две страны - одна армия". Как эта армия справилась с неприятелем, Баку решил показать наглядно даже на параде.

Теперь в Азербайджане очень рассчитывают и на помощь Турции в восстановлении пострадавших районов. Сумма ущерба - более 10 миллиардов долларов. Первые контракты со строительными компаниями уже подписаны. Вопрос только в том, сможет ли Турция так же активно поддерживать экономику соседа, как и его военную кампанию. Ведь внешний долг Анкары превысил 400 миллиардов долларов. Национальная валюта - лира - девальвируется. Экспорт упал на 25 процентов. Плюс ко всему, изрядно потрепали бюджет военные операции в Сирии, Ливии, Ираке. А Евросоюз и США грозят новыми санкциями. Вашингтон очень недоволен закупками российских С-400. А Брюссель - активностью Турции на средиземноморском нефтяном шельфе.

Тимур Абдуллаев, Игорь Суздальцев, "ТВ Центр".

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