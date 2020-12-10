В Москве появились новые способы записи на прививку против COVID-19

Теперь это сделать еще проще

В России за сутки зафиксировано 27 тысяч 927 случаев заболевания коронавирусом. Это данные оперативного штаба. Выздоровели 25 тысяч 887 пациентов. Скончались 562 человека.

В Москве появились новые способы записаться на прививку от Covid-19. Об этом говорится на официальном сайте мэра. Теперь это можно сделать не только через портал госуслуг, но и при помощи мобильных приложений и информационных киосков в поликлиниках. Все столичные пункты работают без перерывов и выходных.

Массовая вакцинация набирает обороты по всей стране. Партии препарата "Спутник V" уже доставили в Приморье, Мурманскую и Свердловскую области. В числе первых прививки получают те, кто ежедневно сталкивается с риском заражения - врачи, учителя и военнослужащие.

А чтобы сдержать распространение инфекции, в некоторых регионах вводят дополнительные ограничения. Так, в Приангарье отменили все новогодние ёлки. А нормы, действующие в Санкт-Петербурге, в Роспотребнадзоре назвали адекватными нынешней ситуации. Власти города совместно с представителями общепита разработают меры поддержки отрасли.

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