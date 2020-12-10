Полицейские рассказали, как приняли роды в метро: "Ребенка укутали в газету"

Роды прошли успешно

В столичном метро на станции "Электрозаводская" женщина родила мальчика. Причём прямо у эскалатора. Медиков в этот момент рядом не оказалось, в итоге на помощь роженице пришли сотрудники полиции и раздатчица газет.

Для полицейских Алеси Поляковой и Алексея Орлова это было самое необычное дежурство. Накануне вечером они следили за порядком на станции метро "Электрозаводская". И никак не ожидали, что им прямо здесь предстоит принять роды. Все происходило стремительно, времени на ожидание медиков уже не было, и старшему сержанту с прапорщиком пришлось на время стать акушерами.

"Я увидела, что у женщины отошли воды, и уже было видно головку ребенка. Женщина, которая раздавала газеты, тоже принимала содействие, она давала газеты, когда я увидела, что видно головку, ребенок буквально за минуту уже вышел, ребенка укутали в газету", - рассказывает старший сержант полиции УВД на Московском метрополитене Алеся Полякова.

В семь часов вечера – в час пик - десятки пассажиров метро наблюдали удивительную картину. Прямо у эскалатора 29-летняя гражданка Киргизии родила мальчика. Полицейские сразу же вызвали скорую, до ее приезда младенца укутали в специальную теплоизолирующую фольгу.

"Ребенок шевелился, плакал, женщина со мной разговаривала, сообщала данные, у женщины был второй ребенок", - рассказывает Алеся Полякова.

"За мою службу первый такой случай. Многого происходящего не помню, так как все происходило машинально", - говорит прапорщик полиции УВД на Московском метрополитене Алексей Орлов.

Прибывшие врачи отметили: роды прошли успешно, полицейские подоспели вовремя. Женщине на месте оказали необходимую помощь и вместе с ребёнком доставили в 8-й роддом. Сейчас мама и младенец чувствуют себя хорошо.

Полина Кастрицкая, Владимир Хуртин, Евгений Рыбин, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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