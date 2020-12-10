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Прорыв трубы с горячей водой в Москве попал на видео

15:18
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Ликвидация последствий инцидента продолжается

Прокуратура начала проверку после прорыва трубы с горячей водой на юго-западе столицы. Авария произошла вчера днем на улице Теплый стан. Около дома №12 из земли неожиданно забил трехметровый столб кипятка, сообщает "ТВ Центр".

Горячий пар моментально заполонил все близлежащее пространство. Движение было сильно затруднено. Прохожие, которые в момент прорыва оказались рядом, успели быстро отбежать, поэтому никто не пострадал.

Поврежденный участок быстро перекрыли, а тепло пустили по резервным линиям. Сейчас на месте продолжается ликвидация последствий. Чтобы вода в трубах не замерзла, на улице работают тепловые пушки.

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