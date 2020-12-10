Мемориальную доску Юрию Лужкову открыли в центре Москвы

Бывший мэр столицы скончался год назад

В центре Москвы открыли мемориальную доску Юрию Лужкову - бывшему мэру столицы, яркому политику и общественному деятелю. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Плита появилась на доме 48 по третьей Тверской-Ямской улице, где жил Лужков. На торжественной церемонии собрались представители власти, а также родные, друзья и коллеги Юрия Михайловича. Авторы мемориала - Игорь Бурганов и Игорь Воскресенский - изобразили Лужкова в его знаменитой кепке. Рядом - карта Москвы, а в нижнем углу - пчела.

Юрий Лужков стал вторым мэром Москвы, руководил мегаполисом 18 лет. Скончался ровно год назад - 10 декабря. Ему было 83 года.

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