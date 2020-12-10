Фестиваль "Москва в ритмах народов мира" прошел в онлайн-формате

Пандемия внесла свои коррективы

Москва - в ритмах народов мира! Ежегодный международный фестиваль в этом году из-за пандемии впервые прошёл онлайн на YouTube канале Московского дома национальностей, сообщает "ТВ Центр".

Своим мастерством поделились артисты из самых разных регионов России и соседних стран. Вокалисты и танцоры из Бурятии, Алтая, Дагестана, Грузии, Армении подготовили яркие этно-программы и превратили вечер в незабываемое шоу.

Также на сцене выступили уже известные молодёжные группы, чьё творчество основано на народных традициях и фольклоре. А зрители могли послушать по-настоящему хорошую музыку, не выходя из дома.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"