ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фестиваль "Москва в ритмах народов мира" прошел в онлайн-формате

15:21
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Пандемия внесла свои коррективы

Москва - в ритмах народов мира! Ежегодный международный фестиваль в этом году из-за пандемии впервые прошёл онлайн на YouTube канале Московского дома национальностей, сообщает "ТВ Центр".

Своим мастерством поделились артисты из самых разных регионов России и соседних стран. Вокалисты и танцоры из Бурятии, Алтая, Дагестана, Грузии, Армении подготовили яркие этно-программы и превратили вечер в незабываемое шоу.

Также на сцене выступили уже известные молодёжные группы, чьё творчество основано на народных традициях и фольклоре. А зрители могли послушать по-настоящему хорошую музыку, не выходя из дома.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Фестиваль "Москва в ритмах народов мира"
Фестиваль "Москва в ритмах народов мира"
Фестиваль "Москва в ритмах народов мира"
Фестиваль "Москва в ритмах народов мира"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.