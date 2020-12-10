Большой театр покажет премьеру оперы Бизе "Искатели жемчуга"

Из-за пандемии премьера представлена позже, чем планировалось

В четверг вечером в Большом - долгожданная премьера. Представят оперу "Искатели жемчуга" – причём, в первой редакции, но в новой трактовке. Для латышского режиссёра Владислава Наставшеса это дебют в опере. Спектакль из-за коронавируса пришлось неоднократно переносить. Но сегодня вечером зрители, наконец, услышат одно из самых восхитительных творений Жоржа Бизе.

Подробнее – в репортаже Наталья Тарасовой

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