Ракова: С начала года в Москве были трудоустроены около 160 тысяч человек

Город поможет найти работу

Московские центры занятости трудоустроили с начала 2020 года почти 160 тысяч человек. Основной поток пришелся на осенние месяцы: с помощью столичных служб нашли работу около 85 тысяч соискателей, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Ракова отметила, что московский рынок труда — самый динамичный во всей стране. До пандемии коронавируса уровень регистрируемой безработицы в столице был близок к нулю, составлял 0,43%. Но COVID-19 все же внес коррективы в ситуацию.

По словам вице-мэра, существенную роль в экономике столице играет сервисный сектор. Естественно, что в период самоизоляции по этой индустрии был нанесен довольно тяжелый удар. Однако ситуация постепенно выравнивается: на начало октября регистрируемая безработица составляла 3,04%, сейчас — уже 1,7%, темпы снижения хорошие.

В период второй волны, отметила Ракова, рынок восстанавливается, вакансий много, нужны работники. Основные задачи службы занятости сейчас – это активное трудоустройство, быстрое возвращение людей на рынок труда – чтобы москвичи могли зарабатывать и стабильно обеспечивать свои семьи, сказала вице-мэр в интервью "Вечерней Москве".

По данным вице-мэра, количество вакансий сейчас в два с половиной раза выше, чем до пандемии - свыше 260 тысяч. Московские власти проводят огромную работу, чтобы помочь людям устроиться на постоянное место. Растет число вакансий в сфере ИТ, транспорта и логистики, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства. Только за ноябрь с помощью службы занятости нашли работу свыше 20 тысяч соискателей.

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