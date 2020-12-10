ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин обрушился на правительство за рост цен на продукты

13:08
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Упустили возможности

Михаил Мишустин отчитал правительство России за рост цен на продукты. По его мнению, чиновники недооценили риски и упустили ситуацию, хотя возможности для сдерживания были. Премьер назвал рост цен на продукты недопустимым.

"Это крайне чувствительная для людей тема. В условиях снижения доходов подобное просто недопустимо. И по поручению главы государства мы должны принять конкретные меры, чтобы эффективно сдерживать цены на важные для людей продукты", - заявил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Тенденция к росту цен была видна еще осенью, полагает премьер. Тогда многие объяснили подорожание продуктов сезонным фактором. Однако, заметил глава правительства, сезон закончился, а ситуация не улучшилась.

Мишустин напомнил, что Минсельхоз обязан отслеживать установленные сельхозпроизводителями цены, а также объемы посевов, поставок на внутренний и внешний рынки. За динамикой цен в магазинах должен следить Минпромторг, продолжил Мишустин, а ФАС обязана противодействовать картельным сговорам по повышению цен. Слова главы кабмина приводит "Интерфакс".

Накануне Владимир Путин обсудил с правительством ситуацию с ценами на продукты. Он перефразировал поговорку, которая ходила во времена СССР: "Все есть, но не всем по карману". По словам президента, только пандемией невозможно объяснить рост цен.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Продуктовый магазин
Продуктовый магазин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.