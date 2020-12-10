Мишустин обрушился на правительство за рост цен на продукты

Упустили возможности

Михаил Мишустин отчитал правительство России за рост цен на продукты. По его мнению, чиновники недооценили риски и упустили ситуацию, хотя возможности для сдерживания были. Премьер назвал рост цен на продукты недопустимым.

"Это крайне чувствительная для людей тема. В условиях снижения доходов подобное просто недопустимо. И по поручению главы государства мы должны принять конкретные меры, чтобы эффективно сдерживать цены на важные для людей продукты", - заявил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Тенденция к росту цен была видна еще осенью, полагает премьер. Тогда многие объяснили подорожание продуктов сезонным фактором. Однако, заметил глава правительства, сезон закончился, а ситуация не улучшилась.

Мишустин напомнил, что Минсельхоз обязан отслеживать установленные сельхозпроизводителями цены, а также объемы посевов, поставок на внутренний и внешний рынки. За динамикой цен в магазинах должен следить Минпромторг, продолжил Мишустин, а ФАС обязана противодействовать картельным сговорам по повышению цен. Слова главы кабмина приводит "Интерфакс".

Накануне Владимир Путин обсудил с правительством ситуацию с ценами на продукты. Он перефразировал поговорку, которая ходила во времена СССР: "Все есть, но не всем по карману". По словам президента, только пандемией невозможно объяснить рост цен.

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