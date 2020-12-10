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Россиянам облегчат получение налогового вычета при покупке квартиры

13:05
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Достаточно будет одного заявления

Получить налоговый вычет при покупке квартиры станет проще. Достаточно будет одного заявления, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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"Сбор различных документов и заполнение декларации у людей вызывает трудности, зачастую они просто не имеют такой возможности. Правительство упростит эту процедуру", - сообщил Мишустин на заседании правительства.

Премьер уточнил: россиян избавят от необходимости документально подтверждать свое право на имущественный вычет. Чтобы его получить, потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика. Все остальное сделает автоматизированная система Федеральной налоговой службы, заключил премьер.

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