Звезда "Интернов" похвасталась успехами в Великобритании

Первое время актеру приходилось подрабатывать официантом и строителем

Российский актер Дмитрий Шаракоис, получивший известность благодаря роли влача Бориса Левина в сериале "Интерны", похвастался интересными рабочими проектами.

Несколько лет назад артист переехал в Великобританию, чтобы начать там карьеру буквально "с нуля". Однако долгое время ему не везло на интересные роли – молодому человеку пришлось устроиться официантом, чтобы прокормить себя. Но, видимо, сейчас ситуация начала улучшаться.

Артист рассказал, что отправлял запросы в 95 британских агентств, получил ответы из трех, но только одно предложило ему эксклюзивный контракт. Также в феврале Шаракоис без труда прошел кастинг и успел слетать на съемки в Испанию, где снялся в рекламе для Евро-2020.

Кроме того, актеру довелось посотрудничать и с Netflix. Там он поучаствовал в озвучке боевика, где нужен был "английский язык, произнесенный русским человеком".

Сейчас же Шаракоис готовится к съемкам в Шотландии. "Говорить о проекте не могу, но, скажем так, все прекрасно", - заявил он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"