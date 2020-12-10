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Звезда "Интернов" похвасталась успехами в Великобритании

13:46
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Первое время актеру приходилось подрабатывать официантом и строителем

Российский актер Дмитрий Шаракоис, получивший известность благодаря роли влача Бориса Левина в сериале "Интерны", похвастался интересными рабочими проектами.

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Несколько лет назад артист переехал в Великобританию, чтобы начать там карьеру буквально "с нуля". Однако долгое время ему не везло на интересные роли – молодому человеку пришлось устроиться официантом, чтобы прокормить себя. Но, видимо, сейчас ситуация начала улучшаться.

Артист рассказал, что отправлял запросы в 95 британских агентств, получил ответы из трех, но только одно предложило ему эксклюзивный контракт. Также в феврале Шаракоис без труда прошел кастинг и успел слетать на съемки в Испанию, где снялся в рекламе для Евро-2020.

Кроме того, актеру довелось посотрудничать и с Netflix. Там он поучаствовал в озвучке боевика, где нужен был "английский язык, произнесенный русским человеком".

Сейчас же Шаракоис готовится к съемкам в Шотландии. "Говорить о проекте не могу, но, скажем так, все прекрасно", - заявил он.

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