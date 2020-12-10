Раскрыты новые способы кражи денег с банковских карт

Граждане сами переводят средства аферистам

Мошенники регулярно изобретают новые схемы кражи денег. Начальник управления противодействия кибермошенничеству в Сбербанке Сергей Велигодский рассказал о новых хитростях злоумышленников.

Преступники уговаривают клиента банка добавить в свое приложение на телефоне новую карту, которая якобы имеет высокую степень защиты. Жертва вносит на эту карту деньги. "Так как физически карта на руках у мошенников, они спокойно обналичивают деньги на ней в других банкоматах", - цитирует Велигодского РИА Новости.

Есть еще одна актуальная схема мошенничества. Клиенту сообщают о том, что ему выдают потребительский кредит. Чтобы отменить эту операцию, человека убеждают оформить новый кредит и перевести деньги на защищенный счет. "Казалось бы, диалог абсурдный, но в худшем случае клиент лишается и своих денег, и еще остается должен банку", - рассказал Сергей Велигодский.

По его данным, жертвы мошенников обычно сами переводят деньги преступникам (87% случаев). За год доля телефонного мошенничества выросла с 90% до 97%. В 2020 году клиенты Сбербанка жаловались на аферистов 3,7 миллиона раз. Это на 63% больше, чем в прошлом году.

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