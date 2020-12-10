Кремль ожидает оперативного снижения цен на продукты

Регулировать будут рыночными методами

Правительство России для сдерживания цен на продукты будет применять только рыночные методы. В Кремле рассчитывают на оперативное изменение ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Регулирование - только рыночными методами. Делать это будет правительство, конечно. Во всем мире рыночным регулированием занимается только правительство. Рынку задаются правила, и в каждой стране это делает только правительство", - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что информацию о повышении цен на продукты Владимир Путин получает не только из статистических данных, но и непосредственно от граждан.

Накануне Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам выразил удивление ценами на продукты - особенно на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку. Президент России назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Глава государства подчеркнул, что у правительства есть все необходимые инструменты для того, чтобы исправить ситуацию.

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