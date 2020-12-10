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"Кто-то получает повышенные прибыли": Песков о росте цен на продукты

13:53
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Российские товары не должны дорожать так резко

Российская продукция не может дорожать так сильно, уверен пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, нынешняя ситуация на рынке указывает на то, что кто-то получает завышенную прибыль.

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Представитель Кремля напомнил о словах главы государства, который объяснил, что на зарубежных рынках ситуация разная в разных странах, но эта ситуация не имеет никакого отношения к тем рекордным объемам производства сельхозпродукции в России. Президент сделал акцент на том, что продукция отечественных сельхозпроизводителей не может так резко дорожать, передает РИА Новости.

"Соответственно, если она так дорожает, плюс еще торговые наценки, то, соответственно, кто-то получает повышенные прибыли", - отметил Песков.

Ранее Владимир Путин выразил удивление ценами на ряд продуктов - в частности, сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку. Президент назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Глава государства подчеркнул, что у правительства есть все необходимые инструменты, чтобы исправить ситуацию.

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