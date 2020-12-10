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Россиянам разрешили оформлять пенсию в банках

13:48
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Граждане смогут выбрать ближайшее учреждение, где получат все документы

Россиянам разрешили оформлять пенсию в банках. Поправки в соответствующий закон уже приняты Госдумой в первом чтении, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.
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"Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и вне государственных организаций, где есть для этого технические возможности", - заявил Мишустин на заседании кабмина.

Премьер пояснил, что речь идет об уполномоченных банках. Граждане смогут выбрать ближайшую организацию, где и получат сразу весь комплект необходимых документов. Мишустин подчеркнул, что теперь россиянам не придется тратить время на сбор справок и выписок из реестров.

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