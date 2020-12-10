Украина вновь отказалась от российской вакцины

Геополитика здесь ни при чем, уверяет Киев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна не станет использовать российскую вакцину от COVID-19, потому что препарат не прошел третью стадию испытаний.

"По российской вакцине, даже если не учитывать геополитические моменты, то она не прошла третьей стадии клинических испытаний. То есть она не может быть использована на Украине так же, как в развитых странах", - сказал глава украинского правительства.

Он отметил, что третья стадия клинических исследований является самой массовой и именно она показывает все риски и угрозы, которые вакцина может в себе нести. "Поэтому сегодня речь о закупке российской вакцины не идет", - подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что Украина является участником глобальной инициативы Covax и уже с марта ожидает получить первый миллион вакцин, передает "Украинская правда".

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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