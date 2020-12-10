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Муцениеце призналась в страхе остаться без денег после развода

14:29
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Теперь она знает, что умеет зарабатывать

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце, которая воспитывает двух детей от актера Павла Прилучного, боялась остаться без средств к существованию после развода.
"Замечательный отец": Муцениеце нежно отозвалась о Прилучном

Агата Муцениеце ведет на YouTube шоу, где разговаривает с гостями об отношениях между полами. В этот раз к ней пришла актриса Елена Ксенофонтова, за плечами которой два рухнувших брака. 

Ксенофонтова сказала, что во время одного из разводов ее беспокоил вопрос о своем материальном благополучии. Она боялась, что не сможет обеспечивать семью без супруга. 

Агате Муцениеце это чувство знакомо. "Я боялась, что не смогу заработать денег. Оказалось, что это полный бред", - заявила телеведущая. 

Напомним, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в июне. Семилетний Тимофей и четырехлетняя Мия живут то с мамой, то с папой. По слухам, Прилучный бросил Муцениеце ради актрисы Мирославы Карпович. 

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