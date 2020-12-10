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Прививки вакциной "Спутник V" получили более 150 тысяч россиян

14:25
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Это больше, чем в любой другой стране мира

Вакциной "Спутник V" - после того, как препарат поступил в гражданский оборот – привились уже более 150 тысяч россиян. Как отметил директор разработавшего вакцину центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, это больше, чем в в любой другой стране мира.
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"Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19 чем в любой другой стране мира с использованием аналогичного препарата", - заявил Гинцбург в эфире телеканала "Россия-24".

Директор центра имени Гамалеи также сообщил, что Россия готова передать Турции необходимое количество доз вакцины "Спутник V". Турецкая сторона проведет экспертизы, а затем начнет пострегистрационные испытания препарата на добровольцах.

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