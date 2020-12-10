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Зрители "ТВ Центра" помогли собрать деньги на лечение Есении Кузнецовой

14:30
  • четверг
  • 10 декабря 2020

У годовалой девочки - ретинобластома

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение  Есении Кузнецовой из Вологды. У годовалой девочки - рак сетчатки обоих глаз - ретинобластома.

У девочки хорошие шансы сохранить оба глаза - на одном опухоль уже удалось остановить, второй находится в активной стадии лечения. Прерывать процесс нельзя. Собрать нужную сумму для лечения помогли зрители канала "ТВ Центр". Слова благодарности от родителей Есении:

"Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! От всей души выражаем вам самые искренние слова благодарности! Спасибо, что помогли нашей доченьке, нашей семье в такое трудное для всех время. Есенька — очень лучезарная, добрая и открытая девочка. Ей всего годик, а сколько любви она отдает! Она как никто заслуживает видеть этот мир своими глазками! Спасибо за вашу поддержку! С уважением, родители Есении".

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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