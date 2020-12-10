Депутат МГД Герасимов рассказал о поддерживающей проект "Искусство детям" поправке в проект бюджета Москвы

Ремонт детских музыкальных и художественных школ необходимо продолжить

Детские художественные и музыкальные школы Москвы необходимо продолжить ремонтировать, уверен председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Важность массового эстетического развития детей в нашей стране, в Москве поняли раньше, чем где-либо в мире. Именно поэтому в городе действует не имеющая аналогов сеть общедоступных детских музыкальных и художественных школ. Эту важнейшую для формирования гармоничного человека будущего инфраструктуру нужно сохранять, поддерживать и развивать при любой экономической конъюнктуре. Поэтому я хочу обратить внимание на важность городской программы "Искусство детям", - заявил депутат.

Он отметил, что проект был запущен в 2018 году, он предусматривает ремонт более 170 музыкальных школ и школ искусств. Парламентарий подчеркнул, что важно закончить ремонт хотя бы в тех организациях, где его уже начали, именно на это направлена заявленная поправка.

Поправка, предложенная фракцией "Единая Россия" и депутатским объединением "Моя Москва" в проект бюджета города на 2021-2023 годов, предусматривает выделение дополнительных средств на проект "Искусство детям" дополнительных 2,5 миллиарда рублей в 2021 году за счет резервного фонда бюджета Москвы.

"С 2018 года для школ закуплено больше 22 тыс. комплектов специальной учебной мебели и свыше 500 музыкальных инструментов. Для школ искусств закупаются тысячи специальных устройств — таких, как мольберты, муфельные печи и другое оборудование. Мы поддерживаем сверхвысокую планку эстетического образования для наших детей - при этом вопреки всему музыкальное и художественное образование остается в Москве общедоступным. И эти вложения окупятся — ведь речь идет о развитии детей нашего города", - добавил Герасимов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"