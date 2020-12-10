Андрей Бочкарев назвал приоритеты дорожного строительства столицы

Завершается формирование скоростной транзитной системы

Московские власти работают над созданием транспортного каркаса столицы, одной из важнейших частей которой станет скоростная транзитная система. Она состоит из трех хордовых магистралей и рокады, а завершить ее формирование планируется в 2023 году, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра пояснил, что хордовая система организации движения на 20% эффективнее, чем замкнутая кольцевая.

"Преимущество хорд еще и в том, что они, с одной стороны, выполняют функции вылетных трасс, обеспечивая выезд транспорта за МКАД минуя центр города, а с другой стороны перераспределяют автомобильные потоки между крупными транспортными артериями города", - сказал Бочкарев. Потому строительство системы магистралей в настоящее время – ключевой и самый масштабный для Москвы дорожный проект.

Бочкарев подчеркнул, что работа выполнена более чем наполовину - уже введено 190 из 348 километров дорог. Этот грандиозный проект, призванный кардинально изменить ситуацию на столичных дорогах, улучшить экологию и связанность районов, завершится в 2023 году, приводит слова заммэра "Интерфакс".

Как напомнил заммэра, год назад была запущена Северо-Западная хорда. Открыто движение по шести участкам Северо-Восточной хорды. Сейчас идет строительство последнего участка, который свяжет Открытое и Ярославское шоссе. Продолжаются работы по сооружению Юго-Восточной хорды. Эта важная трасса существенно разгрузит дороги в юго-восточном, южном и восточном секторах столицы. По словам главы стройкомплекса, уже запущено движение по трем участкам Южной рокады.

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