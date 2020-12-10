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Андрей Бочкарев назвал приоритеты дорожного строительства столицы

14:48
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Завершается формирование скоростной транзитной системы

Московские власти работают над созданием транспортного каркаса столицы, одной из важнейших частей которой станет скоростная транзитная система. Она состоит из трех хордовых магистралей и рокады, а завершить ее формирование планируется в 2023 году, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Разгрузить центр и связать районы: зачем Москва строит хорды

Заммэра пояснил, что хордовая система организации движения на 20% эффективнее, чем замкнутая кольцевая.

"Преимущество хорд еще и в том, что они, с одной стороны, выполняют функции вылетных трасс, обеспечивая выезд транспорта за МКАД минуя центр города, а с другой стороны перераспределяют автомобильные потоки между крупными транспортными артериями города", - сказал Бочкарев. Потому строительство системы магистралей в настоящее время – ключевой и самый масштабный для Москвы дорожный проект.

Бочкарев подчеркнул, что работа выполнена более чем наполовину - уже введено 190 из 348 километров дорог. Этот грандиозный проект, призванный кардинально изменить ситуацию на столичных дорогах, улучшить экологию и связанность районов, завершится в 2023 году, приводит слова заммэра "Интерфакс".

Как напомнил заммэра, год назад была запущена Северо-Западная хорда. Открыто движение по шести участкам Северо-Восточной хорды. Сейчас идет строительство последнего участка, который свяжет Открытое и Ярославское шоссе. Продолжаются работы по сооружению Юго-Восточной хорды. Эта важная трасса существенно разгрузит дороги в юго-восточном, южном и восточном секторах столицы. По словам главы стройкомплекса, уже запущено движение по трем участкам Южной рокады.

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