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Путин поддержал идею создать в России специальный суд по правам человека

15:17
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Он станет аналогом ЕСПЧ

Президент России Владимир Путин согласился проработать идею создания в стране специального суда по правам человека.
Путин призвал правозащитников заняться защитой персональных данных

С такой инициативой к главе государства обратился член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Евгений Мысловский. Спецсуд может стать российским аналогом Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), передает "Интерфакс".

"Этот институт требует и финансирования, и изменения определенной системы. Но в принципе, сама по себе идея правильная", - заметил Путин.

Ранее президент призвал правозащитников заняться вопросами защиты персональных данных.

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