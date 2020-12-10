Депутат МГД Орлов отметил важность поправок фракции "Единая Россия" в проект бюджета Москвы

Они отвечают реальным потребностям мегаполиса

Заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов поддержал принятие поправок в проект столичного бюджета на 2021 и плановый период 2022 - 2023 годов. Их внесла в МГД фракция "Единая Россия".

По словам Орлова, процесс составления и утверждения бюджета Москвы на 2021 - 2023 годы оказался непростым. Это и понятно, ведь документ имеет огромное значение для жизни столицы, особенно с учетом серьезности нынешней ситуации в экономике.

Экономический блок правительства Москвы уже на этапе составления проекта плотно сотрудничал с депутатами Московской городской думы и партийными структурами, подчеркнул Орлов.

"Так, в проекте бюджета нашли отражение результаты большой кропотливой работы московских структур партии "Единая Россия" и депутатов нашей фракции. В течение нескольких месяцев подряд мы занимались уточнением потребностей различных отраслей столичного хозяйства, детальной расстановкой приоритетов. Было проведено несколько экспертных круглых столов, опрошены тысячи москвичей. Таким образом, в изначальном проекте бюджета, который был принят Мосгордумой в первом чтении, уже были отражены важнейшие предпочтения, потребности и чаяния жителей города. За те несколько недель, что прошли от первого до второго чтения, мы и наши коллеги из других фракций внесли ряд важных поправок, которые, я уверен, делают бюджет еще более сбалансированным с учетом реальных потребностей мегаполиса", - сказал Степан Орлов агентству "Москва".

Фракция "Единая Россия" и депутатское объединение "Моя Москва" предложили 11 поправок. Они касаются выделения дополнительного финансирования социально значимых программ развития Москвы. В частности, речь идет о капитальном ремонте поликлиник, детских музыкальных школ и школ искусств.

Одна из поправок призвана увеличить ассигнования на программы поддержки различных категорий граждан: безработных, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и людей, страдающих рядом тяжелых заболеваний.

Кроме того, парламентарии выступили за продолжение программ реставрации театральных зданий, а также за достройку жилья для обманутых дольщиков и за поддержку инноваций, малого и среднего бизнеса в области креативных индустрий.

"С учетом внесенных нами поправок, фракция "Единая Россия" в Московской городской думе безусловно поддерживает проект бюджета города Москвы на 2021 и плановый период 2022 - 2023 годов", - отметил Степан Орлов.

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