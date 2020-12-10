Власти Петербурга назвали условия смягчения ограничений по коронавирусу

В городе много заболевших
Антикоронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге могут быть смягчены в том случае, если в городе произойдет улучшение эпидемиологической ситуации, заявил председатель городского комитета по промышленной политике и инновациям Кирилл Соловейчик.
"Мы, конечно, смотрим на ситуацию с Роспотребнадзором. Если ситуация будет улучшаться, то, безусловно, город пойдет навстречу, потому что экономика для нас крайне важна", - передает его слова РИА Новости.
Ранее власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции среди горожан. С 30 декабря по 3 января заведения общепита будут закрыты. Многие рестораторы города не согласились с этими правилами и заявили, что откроются в новогоднюю ночь.
В ответ вице-губернатор Петербурга Евгений Елин пообещал, что власти проверят заведения с "карты сопротивления" на предмет возможных нарушений антикоронавирусных мер, но не будут совершать "резких, эмоциональных поступков".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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