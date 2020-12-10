ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Армении начались массовые беспорядки

15:23
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Демонстранты устроили стычки с полицией

В Армении недовольные исходом противостояния в Карабахе вышли на антиправительственные акции протеста. Собравшиеся в Ереване требуют отставки премьера Пашиняна, сообщает "ТВ Центр".

Выступления оппозиции уже не обошлись без стычек с полицией. Демонстранты попытались перекрыть уличное движение и проникнуть в здание правительства, но их оттеснили с проезжей части сотрудники правопорядка. По данным МВД, задержаны более 40 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Акция протеста оппозиции в Армении
Акция протеста оппозиции в Армении
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.