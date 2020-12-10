В Армении начались массовые беспорядки

Демонстранты устроили стычки с полицией

В Армении недовольные исходом противостояния в Карабахе вышли на антиправительственные акции протеста. Собравшиеся в Ереване требуют отставки премьера Пашиняна, сообщает "ТВ Центр".

Выступления оппозиции уже не обошлись без стычек с полицией. Демонстранты попытались перекрыть уличное движение и проникнуть в здание правительства, но их оттеснили с проезжей части сотрудники правопорядка. По данным МВД, задержаны более 40 человек.

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